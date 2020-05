Gabriella Perino: chi è la moglie di Gerry Scotti

Di Marcello Filograsso venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gabriella Perino, la moglie di Gerry Scotti

Gerry Scotti rappresenta uno dei conduttori maggiormente stakanovisti del piccolo schermo: il presentatore ha all'attivo un numero impressionante di programmi e nonostante abbia annunciato il ritiro dalle scene a 60 anni risulta ancora attivo in televisione.

Presentissimo sul tubo catodico, della sua vita privata tuttavia sappiamo molto poco, se non che sia stato sposato dal 1991 al 2009 con Patrizia Grosso, che gli ha dato il figlio Edoardo, che ha collaborato con lui in occasione de Lo Show dei Record.

All'indomani del divorzio tuttavia il Gerry nazionale ha trovato un'altra compagna, ovvero Gabriella Perino. Anche su di lei le informazioni sono piuttosto scarne. Patrizia, classe 1965, ha due figli avuti dall'ex marito, Beatrice - coetanea e compagna di scuola di Edoardo - e un altro figlio.

E sarebbero proprio stati i figli a far conoscere in maniera involontaria i loro genitori, dato che Gerry e Gabriella li andavano a prendere ogni mattina dalla stessa scuola. La coppia convive dal 2011 a Milano. Il matrimonio non sarebbe per ora previsto.