Sossio Aruta: "Gemma Galgani rimarrà sempre ad Uomini e Donne, ben oltre l'età della pensione"

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Spssio Aruta pessimista sul futuro sentimentale di Gemma Galgani

Sossio Aruta, in una lunga intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha commentato il percorso di Gemma Galgani ad 'Uomini e Donne'. La dama torinese, infatti, è contesa da tre uomini completamente differenti tra di loro ovvero Occhiblu, Cuore di poeta e Sirius:

"Gemma dovrà aspettare un'altra vita per trovare l'amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e donne, ben oltre l'età della pensione".

Per l'ex protagonista del trono over, la donna faticherà, ancora per molto tempo, a trovare il principe azzurro dei sogni:

"Oltre a essere sfortunata in amore, ormai è più famosa del presidente americano Donald Trump ed essere un personaggio è un'arma a doppio taglio. Molti scelgono di corteggiarla non perché sono realmente interessati a lei, ma perché sano che con Gemma possono avere visibilità e vivere di luce riflessa. Penso che sia difficile per la povera Galgani incontrare l'uomo giusto: credo che non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' fa un augurio speciale all'ex compagna d'avventura:

"Vivere questa nuova opportunità che le è stata data seguendo il suo istinto e mettendoci il cuore, come ha fatto sino a oggi, senza preoccuparsi più di tanto di come andrà a finire. Non importa se anche questa volta non troverà l'amore. Le consiglio di godersi il suo momento da star della Tv e di non prendersela se non riesce a trovare l'amore".