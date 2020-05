Uomini e Donne, Gemma chiude la conoscenza con Cuore di poeta

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Gemma Galgani chiude la conoscenza con Romualdo, Cuore di poeta

In studio è entrato Cuore di Poeta (Romualdo il suo vero nome) per parlare della sua conoscenza con Gemma, terminata in pochi giorni. La Galgani ha ammesso di aver sentito l'uomo solo alcune volte ma di non aver sentito la necessità di continuare a sentirlo (o vederlo).

Lui è apparso un po' sorpreso e confidava in un ripensamento

"Era già al corrente delle mie decisioni, glielo avevo già detto al telefono..."

Tina è intervenuta sottolineando come, ora, conoscendo Sirius, non abbia alcun interesse nel continuare la frequentazione con Romualdo.

Romualdo ha ammesso di aver scritto 70 pagine su di lei: "Non conoscendo lei, ho immaginato il mio mondo insieme a lei...".

"Non ho nessun punto di contatto con lui..." ha ribadito Gemma: "Ti ho ascoltato sempre ma a un certo punto non ho provato niente. Ho ascoltato la tua vita però... ci sono anche io. Non c'è stata comunicazione ma una grande dota da parte mia, quella dell'ascolto... Io ho ascoltato te, ho parlato veramente poco"