Cristina Buccino concorrente del Grande Fratello Vip 5?

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Cristina Buccino pronta a tornare in tv come concorrente del Grande Fratello Vip 5?

Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, riporta una succosa indiscrezione che riguarda la prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza a settembre, con la confermatissima conduzione di Alfonso Signorini. All'interno della rubrica 'Ah, saperlo... Pillole di gossip', curata da Alberto Dandolo, emerge prepotentemente il nome di Cristina Buccino come papabile concorrente della quinta stagione del reality di Canale 5. Si legge:

"Da un po’ di tempo, Cristina Buccino, 34, è scomparsa dal piccolo schermo. La showgirl avrebbe però un sogno nel cassetto, per cui starebbe smuovendo mari e monti: vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a ottobre su Canale 5. Ci riuscirà? Ah, saperlo...".

La showgirl, nelle ultime settimane, è balzata agli onori della cronaca gossippara per una presunta (e smentita) frequentazione con il pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Nel 2015, la modella calabrese ha partecipato all'"Isola dei Famosi" in qualità di naufraga. Dopo qualche apparizione televisiva, la Buccino ha deciso di lasciare il mondo della tv per dedicarsi esclusivamente al lavoro sui social: "Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti".

Chi o cosa le avrà fatto cambiare idea?!