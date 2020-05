Chi è Sandra Trono di Uomini e Donne?

Di Marcello Filograsso giovedì 14 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sandra Trono, corteggiatrice di Uomini e Donne

Il ritorno di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha sancito il crollo delle barriere generazionali, con il 26enne Sirius ovvero Nicola Vivarelli a corteggiare Gemma Galgani, quasi 70enne.

A corteggiare Nicola tuttavia non c'è solo la nemicamatissima di Tina Cipollari, ma anche Sandra Trono, che a dispetto del cognome non fa la tronista. Di Sandra non sappiamo molto, se non che è molto più grande di Nicola, ma più giovane di Gemma. Lei ha provato a lasciargli il numero, ma quest'ultimo ha rifiutato in quanto nutrirebbe dei sentimenti solo per la Galgani.

Professionalmente parlando invece siamo a conoscenza del fatto che Sandra ha lavorato come Sirius/Nicola Vivarelli sulle navi da crociera per poi passare agli aerei, dichiarando inoltre di preferire dal punto di vista sentimentale ragazzi più giovani di lei.

Nelle prossime puntate vedremo effettivamente se Nicola riuscirà a conquistare il cuore di Gemma.