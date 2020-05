Uomini e Donne, Giovanna Abate corre a riprendere Alessandro Graziani?

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Giovanna Abate insegue Alessandro Graziani?

Giovanna Abate corre a riprendere Alessandro Graziani?

E' questo l'interrogativo nato dalle anticipazioni trasmesse in puntata, il 13 maggio 2020, a Uomini e Donne. Ma cosa è successo nelle scorse puntate? La tronista, dopo aver chattato con Alchimista (senza mai averlo visto completamente in volto) ha deciso di chiudere con Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island e tornato in studio nel programma per corteggiare la Abate. Ma, dopo alcune settimane di conoscenza e il lockdown causato dal Covid-19, la tronista ha deciso di ammettere le proprie sensazioni ad Alessandro.

La tronista ha confessato di non sentire quel pathos importante nei confronti del ragazzo, forse perché ha visto il suo comportamento e attaggiamento come "mancanza di carattere". Ma, nelle anticipazioni trasmesse oggi, Giovanna sembra aver cambiato idea e avrebbe deciso di "inseguire" l'ex corteggiatore per permettersi di conoscerlo di più.

E se così fosse, lui come reagirà?