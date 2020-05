Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 5 come opinionista? L'ipotesi

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Adriana Volpe da concorrente ad opinionista del Grande Fratello Vip accanto ad Alfonso Signorini?

Adriana Volpe che, tra qualche settimana sarà alla guida di un nuovo contenitore mattutino su Tv8 accanto ad Alessio Viola, nelle scorse ore, ha rilasciato una lunga intervista a 'SuperGuidaTv', raccontando di essere pronta a tornare accanto ad Alfonso Signorini, in qualità di opinionista, nella prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', prevista per settembre. Ecco le parole della conduttrice:

"Come ho dichiarato più volte, ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma".

Proprio qualche giorno fa, durante una diretta Instagram con Simona Ventura, il direttore di 'Chi' ha confermato di essere già messo alla ricerca dei nuovi 'vipponi' da rinchiudere nel loft di Cinecittà: "Il 'Grande Fratello Vip' inizierà a settembre, magari un po' prima rispetto alla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo e con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali. Lo stile sarà esattamente come quello dell'edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: 'Ma questo chi cavolo è?', perciò sto lavorando mattina e sera".

Ha confermato di aver già scelto due concorrenti assai famosi e di voler Pupo al proprio fianco in qualità di spalla. Adriana Volpe ha tutte le carte in regola per prendere il posto di Wanda Nara?!