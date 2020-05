Valentina Dallari contro Giulia De Lellis: "E' un personaggio negativo senza né arte né parte" (video)

Nelle scorse ore, Valentina Dallari (un passato da tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Junior Cally ed un futuro da deejay) ha attaccato duramente Giulia De Lellis. Motivo della contesa? Una dieta per perdere i chili in eccesso accumulati durante la quaratena:

"La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta... la solita superficiale... dai su raghy perché diamo spazio a sta gente?".

In contemporanea, l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha registrato una serie di Instagram Stories rincarando la dose:

"Questo personaggio mi sta antipaticissimo. E' un personaggio negativo. Non mi importa se i suoi fan mi scrivono. Apriamo gli occhi. Questa quarantena sarà servita per aprire gli occhi e non dare credito a sta gente senza né arte né parte che non trasmette niente se non cazzate. La cosa più preoccupante è che c'è gente che le dà lavoro. Aiutano il danno a diventare un megadanno. Svegliamoci".