Laura Chiatti: "Sono fan del Grande Fratello Vip. Un mese senza Uomini e Donne è stato noiosissimo"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Laura Chiatti pazza di Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Storie Maledette

Laura Chiatti, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha raccontato come è riuscita a restare amica con gli ex famosi come il collega Francesco Arca:

"Ho avuto la fortuna di scegliere persone speciali che mi hanno voluto bene anche quando l’amore è finito. Oggi amo i figli di Francesco (Arca, ndr) e la sua compagna Irene così tanto che la gente ci chiede come sia possibile. La verità è che faccio squadra con le donne, non sono gelosa, cerco sentimenti profondi".

L'attrice, che sta vivendo la quarantena a Marsciano (Perugia) assieme al marito Marco Bocci e ad i figli Pablo (5 anni) ed Enea (3) è una fan sfegatata dei reality:

"Per me sono vita, un mese senza Uomini e donne è stato noiosissimo e sono fan del GfVip: ho tifato per Zequila, ma poi ha sbagliato con Sossio. E sono attratta dalla cronaca nera: non mi perdo una puntata di Storie maledette,

faccio parte dei Leosiners, i fan di Franca Leosini".

La coppia si è sposata nell'estate del 2014 dopo appena un anno di fidanzamento. A distanza di anni, l'unione è ancora solidissima:

"La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6.12.13, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono “beata te che stai con Bocci” è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le T-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle!"