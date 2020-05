Uomini e Donne, Alessandro Graziani nuovo tronista. Roberta di Padua corteggiatrice

Di Marco Salaris mercoledì 13 maggio 2020

L'ex corteggiatore di Giovanna Abate richiesto da tre dame del trono over.

Colpo di scena nel trono classico di Uomini e Donne. Alessandro Graziani, fino a pochi giorni fa corteggiatore di Giovanna, deluso dal comportamento della ragazza intenta a portare avanti le conoscenze con Sammy e il misterioso Alchimista, ora è richiestissimo dalle dame del trono over.

Per la prima volta nella puntata di oggi 13 maggio 2020, il crossover tra i due troni (classico e over) si fa realtà: per Alessandro tre dame del trono over hanno chiesto di poterlo conoscere. Fra le tre donne spunta la 38enne Roberta di Padua (Graziani ha 29 anni). La donna in passato ha avuto flirt con alcuni dei cavalieri protagonisti del programma tra cui Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri (quest'ultimo prima che tornasse insieme a Ida Platano)