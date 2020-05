Manuela Arcuri: "Il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco? E' nei nostri progetti"

Di Sebastiano Cascone martedì 12 maggio 2020

Manuela Arcuri, ospite di Vieni da me, mamma orgogliosa del piccolo Mattia, frutto dell'amore con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri, ospite, in collegamento via Skpe dalla propria casa a Roma, di 'Vieni da me', in onda, oggi, 12 maggio 2020, ha ricordato la propria esperienza come concorrente di 'Ballando con le stelle':

"La loro aspettativa era totalmente fuori luogo rispetto alla realtà. Loro si aspettavano di vedere una donna pantera, mangiatrice di uomini. Io, invece, non sono così. Ho un carattere diverso. Sono molto più dolce, timida. Questo si vedeva anche nel ballo. Non conoscendomi non sapevano come ero realmente".

Con il compagno, Giovanni Di Gianfrancesco, padre di suo figlio Mattia, potrebbe convolare a giuste nozze:

"All'inizio ci abbiamo pensato. Poi abbiamo dato una priorità al figlio. Una volta che è nato, presi da mille impegni, il matrimonio è passato in secondo piano. Le nozze è uno dei miei sogni. Vorrei che fosse uno dei giorni più belli della mia vita. Fare una grande festa con amici, parenti. E' nei nostri progetti, lo faremo anche se non è imminente".

Non ha invidiato mai una collega:

"Non sono una donna invidiosa. Fino ad oggi ho avuto una carriera splendida. Ne vado fiera. Mi sono realizzati in tanti ruoli differenti. Mi sento gratificata come attrice. Sono contenta di quello che ho fatto".

L'attrice non cancellerebbe nessuna relazione del passato (i suoi ex famosi sono Gabriel Garko, Aldo Montano e Francesco Coco):

"Nessuno. Ogni storia mi ha lasciato qualcosa. Anche se sono storie non finite bene, o idilliache, dovevo crescere ed imparare. Grazie a loro ho imparato cosa volevo da un uomo, cosa mi piaceva di più, cosa di meno. Con Gabriel,

è durato poco, è stato un flirt, un'avventura. E' stato molto carino con me. E' stato impeccabile gentile, generoso. Abbiamo fatto dei weekend fuori, ci siamo divertiti. Non so il reale motivo per cui è finita. Ci siamo allontanati, siamo rimasti amici. E abbiamo continuato a lavorare assieme".