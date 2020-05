Alberto Mezzetti: "Barbara d'Urso ed io abbiamo avuto un flirt. Sbircia il mio profilo IG ma non mi calcola"

Di Marco Salaris martedì 12 maggio 2020

Il vincitore del Grande Fratello 15 ritorna a parlare dei rapporti interrotti con la conduttrice.

Barbara d'Urso lo chiamava il Tarzan di Viterbo in confidenza, una simpatia che ora non esisterebbe più dal momento che Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018 e la conduttrice di Live non è la d'Urso e Pomeriggio cinque non si rivolgono la parola. I motivi non sono mai stati chiariti, neppure Mezzetti si è potuto dare un perché (come più volte sottolineato) dopo un breve periodo di ospitate nei programmi della d'Urso.

Al sito GossipeTv Alberto entra nella questione ribadendo un retroscena che già tempo fa ha avuto modo di rivelare: "C’è stato molto di più di un'amicizia. Ovviamente c’è stato un flirt. Lei non mi ha mai smentito". Ma aggiungiamo che della relazione non c'è mai stata neppure una conferma ufficiale.

Dunque la d'Urso e Mezzetti non si sentono più, una lontananza voluta dalla conduttrice come spiegato dal ragazzo:



Lei mi ha bloccato ovunque. Nel senso che evita ogni mio appello o di avere contatti con me. Non capisco il perché. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici. Nei suoi programmi non sono stato più chiamato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile!

C'è però un giallo legato ad una Instagram stories pubblicata da Barbara d'Urso riferita al famigerato fuori onda mostrato da Striscia la Notizia sul caso dell'ospitata di Marco Carta: "Mi sono accorto che, inavvertitamente, sono comparsi anche dei miei screen in quella stories, che poi lei ha rimosso. Non mi torna che da un lato guarda il mio profilo, dall’altro non mi calcola".

La conduttrice scruta il profilo di Alberto Mezzetti di nascosto? Il mistero s'infittisce.