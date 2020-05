Chi è Martina Lelio (Federica di Skam)? Età, wikipedia, Instagram

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Martina Lelio è l'attrice che interpreta Federica in Skam Italia.

[img src = "https://media.gossipblog.it/4/4ef/martina-lelio-federica-skam-nome-attrice.jpg" alt = "" align = "center" size = "large" id = " 620.943 "]

Martina Lelio è il nome dell'attrice che interpreta Federica "Fede" Cacciotti in Skam Italia , la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio su Netflix. Presente sin dalla prima stagione, il suo personaggio è solare, allegro e sempre schietto. " Mi rivedo in Federica, anche solo la schiettezza che ah. Fede se deve dirti qualcosa in faccia, lo fa. Io idem. Sono una che prende il mondo con leggerezza ", ha spiegato Martina nell'intervista.

Classe 2000, è nata il 21 gennaio a Roma, dove vive. Quella di Skam Italia è stata la sua opera principale attrattiva, nonché quella che è un momento importante nel suo "curriculum" online. " Vedere i profili Instagram con le nostre foto fa un po 'strano ", ha raccontato, sul successo della serie. Online il suo nome è collegato anche a Braccialetti Rossi , ma non risulta che Martina abbia preso parte alla serie.

Martina è molto attiva sui social. Su Instagram ha quasi 60 milioni di follower, mentre da poco è sbarcata anche su TikTok . La sua frase preferita è " Come nelle gabbie i leoni ". Ama la musica trap e rap. Ascolta Kanye West, Achille Lauro, Marracash, Travis Scott, Drake e molti altri. Ha una sorella, Alessia. Non conosciamo altro sulla sua vita privata.