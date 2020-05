Chi è Francesco Centorame (Elia di Skam)? Anni, pubblicità, Instagram, film, fidanzata

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Francesco Centorame è l'attore che interpreta Elia in Skam Italia 4. Tutte le curiosità.

[img src = "https://media.gossipblog.it/c/c97/elia-skam-nome-attore-francesco-centorame.jpg" alt = "" align = "center" size = "large" id = " 621.142" ]

Francesco Centorame è il nome dell'attore che interpreta Elia Santini in Skam Italia , la cui quarta stagione è disponibile su Netflix e TimVisione dal 15 maggio. Classe 1996, è nato e vissuto a Montesilvano, in provincia di Pescara. Attualmente vive a Roma e studia al DAMS, l'Università di Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo. " L'anno scorso ero convinto di lasciare tutto e iniziare a studiare viticoltura ed enologia perché volevo aprire vinicola in una campagna sperduta ", ha raccontato. Ecco come ha raccontato di essersi avvicinato al mondo della recitazione: " Ho passato un periodo non felice tra i sedici e diciotto anni con depressione e attacchi di panico.Una persona a me molto cara mi disse che c'era un corso molto interessante di teatro terapia che avrebbe potuto aiutarmi. Perché io tengo sempre tutto dentro e un certo punto sono esploso. Così ho fatto questo corso di teatro terapia e ho scoperto un mondo bellissimo ". Francesco ha studiato recitazione alla SMO (spazi mentali occupati) di Pescara.

Nel 2016 ha recitato nella terza stagione di Maggie e Bianca (nei panni di Jason), mentre nel 2020 ha preso parte al film Gli anni più belli (nei panni di Giulio, uno degli adolescenti protagonisti) di Gabriele Muccino. Assieme al regista e agli attori del film, il 4 febbraio 2020 è salito sul palco del Festival di Sanremo . Recentemente l'abbiamo visto anche nella pubblicità Super Fibra di WindTre con Fiorello. Nonostante una delle chiavi di ricerca collegate al suo nome sia Braccialetti Rossi , non ha mai recitato nella finzione di Rai1.

Qualche curiosità su di lui. E 'alto 179 cm. Ha praticato vari sport come tennis, calcio e nuoto. E 'molto bravo a giocare a biliardo. Sa cantare. Pratica Yoga. E 'appassionato di serie tv come Breaking Bad , Peaky Blinders o Narcos . Ha un tatuaggio sul braccio sinistro (tre triangoli). E 'presente sui social anche se non li ama troppo: " Ho dovuto fare un profilo non dico per forza ma per lavoro ". Su Instagram è seguito da 150mila persone. Non sappiamo granché sulla sua vita privata. " Non ho mai avuto la possibilità di fare gesti eclatanti in amore, anche perché sono molto intimo e riservato ", ha detto.