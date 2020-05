Angelo Tolletti, chi è il possibile Alchimista, corteggiatore di Giovanna a Uomini e Donne

Di Fabio Morasca lunedì 11 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Angelo Tolletti.

Dopo le voci, e le prove pubblicate sul web da Fanpage, riguardanti Davide Basolo, bartender proveniente dalla Liguria, è spuntato fuori un altro nome per quanto riguarda la possibile identità che si cela dietro la maschera dell'Alchimista, il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate che la tronista ha conosciuto durante il nuovo format di Uomini e Donne, Corteggia con le parole, andato in onda nelle scorse settimane.

Dietro la maschera di Salvador Dalì, infatti, stando ad una notizia pubblicata dal sito BitchyF, potrebbe nascondersi Angelo Tolletti, già ex corteggiatore di Giovanna Abate durante il consueto Trono Classico, andato in onda nella fase pre-emegenza sanitaria.

Angelo Tolletti ha avuto la possibilità di farsi conoscere velocemente da Giovanna Abate durante i classici speed date con i quali i nuovi tronisti procedono con una prima "scrematura" dei loro corteggiatori.

Dopo la presentazione, Giovanna Abate aveva deciso di dare una chance ad Angelo ma la loro conoscenza non aveva avuto un prosieguo.

Angelo, quindi, si sarebbe ripresentato a Giovanna nel precitato format, ideato da Maria De Filippi per far fronte all'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese a causa della pandemia di COVID-19.

Stando sempre alla segnalazione giunta al sito BitchyF, le somiglianze fisiche tra Angelo e l'Alchimista, stando a quel poco che si è potuto vedere durante le ultime puntate di Uomini e Donne, sono evidenti. Anche il tatuaggio sul polso, il particolare che ha fatto scattare le voci anche su Davide Basolo, è presente.

Maria De Filippi, inoltre, recentemente, ha svelato che l'Alchimista è un ragazzo non famoso ma già noto ai telespettatori di Uomini e Donne e che Giovanna l'aveva già conosciuto.

Un'altra "prova" risiederebbe nella parola "boom" che Giovanna Abate utilizzò nel congedare Angelo.

La stessa parola è stata citata anche dall'Alchimista nel suo messaggio di presentazione ("Esteticamente, per me sei da boom...").

Angelo ha 26 anni, proviene da Roma e lavora per una compagnia aerea. Si è definito un ragazzo sincero e sensibile.