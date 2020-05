Uomini e Donne, Gemma incontra Cuore di Poeta (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 8 maggio 2020

La dama torinese scopre il volto dell'uomo conosciuto in chat.

Dopo Sirius, Gemma incontra per la prima volta anche colui che più di tutti tra gli uomini misteriosi delle chat ha cercato di scoprire il lato più sexy della donna: Cuore di Poeta. L'incontro dei due è stato in esterna, davanti ad un comodo tavolo. Cuore di Poeta si presenta con un cappello in testa, pronto a levarselo davanti alla Galgani. "Ti confesso che sono molto emozionato. Per me è un grande successo starti vicina" esordisce lui.

Gemma:



Sono piacevolmente sorpresa da questo incontro. Hai degli occhi bellissimi. Sei molto vicina all'immaginazione che avevo. Con te non è stato molto semplice. A volte sei stato molto biricchino. Con l'immaginazione e la fantasia ti sei spinto, ma come ti è venuta? Te l'ho ispirato?

La risposta dell'uomo:



Mi hai dato modo di immaginare perchè tu sei una donna sensuale, stupenda. Ti ho guardato e mi hai dato questa sensazione. Ora, in questo momento dalle mie labbra ti sto mandando un bellissimo bacio.

Cuore di Poeta ha poi preparato una piccola gustosa sorpresa per per Gemma: una crostata di frutta con in mezzo una foto di lei: "Mi sento come una bambina" dice "E' come toccare il cielo con un dito" conclude il filmato lui.

Cuore di Poeta entra in studio mentre Tina commenta negativamente (com'era previsto) l'incontro tra i due: "Come fa a passare dal nipote (il riferimento a Sirius, ndr) allo zio? Mi dispiace che lui perda tempo.". Da parte dell'uomo riceve subito la risposta servita: "Il mio con lei non è tempo perso". Nella puntata di domani la conversazione tra Cuore di Poeta e Gemma proseguirà mentre Sirius osservando i due al centro dello studio commenta quelle che possono essere le scelte della dama.

(QUI IL VIDEO)