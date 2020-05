Uomini e Donne, la lettera di Alchimista a Giovanna (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 8 maggio 2020

"Ho sentito forte il desiderio di accarezzarti il viso, sfiorarti le labbra". Il ragazzo svela altre parti di sé.

Alchimista e Giovanna i due sempre più vicini alla conoscenza occhi per occhi, oggi a Uomini e Donne aggiungono un altro tassello alla costruzione di quella che potrebbe essere non solo una semplica amicizia nata in una chat ma qualcosa di più. La tronista ultimamente sta sperando di poter vedere il volto del ragazzo, ma questo gioco di intrighi e curiosità ancora non trova il suo epilogo.

Dopo l'ennesima (ma elegante) esterna conclusa con un pugno di sabbia per Giovanna, in studio la ragazza rivede Alchimista che stavolta le svela i capelli e la barba. Certo, una magra consolazione, ma questo non fa altro che accentuare la voglia di approfondire la conoscenza dei due.

Alchimista le legge una lettera dedicata premettendo che lui ha pensato a tutto quello che ha condiviso con la ragazza, anzi con quella che lui chiama Splendida Follia: "Mi sono goduto il momento".

Inizia a leggere ciò che ha scritto di suo pugno:



Ho iniziato a scrivere sempre più forte per alleggerirmi perché e vero come mi hai detto tu che io scrivo che ho tanto dentro. Questo si trasforma in un fiume di parole, ma non sempre le parole vengono fuori. Quando questo accade diventa tutto più difficile. Quei due metri che ci separavano sembravano infiniti e avrei voluto fare di tutto per riempirli, ma non con le parole. In quei momenti ho sentito forte il desiderio di accarezzarti il viso, sfiorarti le labbra e farti sentire che ci sono.

Giovanna è felice delle parole : "Sono contenta che tu mi dia queste sensazioni". Maria de Filippi le ha dato modo indossando dei guanti di potergli toccare le mani. L'intesa continua.

(QUI IL VIDEO)