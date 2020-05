Uomini e Donne, la proposta di matrimonio di Sossio ad Ursula (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 8 maggio 2020

"Desidero invecchiare con te". Sossio si inginocchia davanti alla sua donna e...

L'amore di Sossio e Ursula è stato un percorso tortuoso fatto di litigate e ritrovamenti. E' stato messo alla prova da mille ostacoli compreso quello di Temptation Island VIP nella prima edizione, trasmissione in cui i due hanno potuto confermare i loro sentimenti. Ora convivono anche con la nascita della piccola Bianca avvenuta lo scorso ottobre 2019.

Sossio e Ursula sono stati invitati nello studio di Uomini e Donne per un'occasione speciale. Il primo a prendere parole è l'ex protagoniosta del GF VIP 2020 che spende parole d'amore per la sua compagna:



Il GF mi ha fatto re-innamorare di Ursula. Ho versato tante lacrime perché mi mancava Ursula e la bambina. Mi sono portato a casa la risposta che io sono innamorato pazzo di lei. Mi dispiace di aver lasciato a casa la mia donna con mia figlia. Mi sono un po' sentito in colpa di questo ma sono fortunato di aver scelto lei. Se ho perso la testa per lei un motivo ci sarà.

Ursula, che ha seguito attentamente le gesta di Aruta nella casa fra litigate, risate e pianti, afferma: "Lui in casa scriveva lunghe lettere. Me le ha portate tutte a casa. Non pensavo fosse cosi innamorato di me".

C'è una sorpresa per Ursula: con la scusa di risistemare il microfono, Sossio viene invitato ad uscire dallo studio. Pochi secondi dopo l'uomo rientra vestito con un elegante abito. Si inginocchia davanti alla sua donna e dice:



Sono 2 anni che vivo una favola d'amore con te. Però io non mi accontento, desidero invecchiare con te. Siccome le favole hanno un lieto fine con il vissero felici e contenti. Sono qui per chiederti se vuoi diventare mia moglie e se mi vuoi sposare. Così come speravo che tu diventassi la madre di mia figlia, qui ti voglio chiedere se vuoi diventare mia moglie.

Ursula accetta l'anello di Sossio e risponde con un "Sì". A loro arrivano gli applausi dello studio e il benestare di Maria de Filippi e Alfonso Signorini (quest'ultimo in collegamento Skype) che hanno seguito con un occhio di riguardo la storia della coppia.