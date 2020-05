Irene Fornaciari: chi è la compagna di Massimo Boldi

venerdì 8 maggio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Irene Fornaciari, compagna di Massimo Boldi

Da qualche tempo Massimo Boldi ha al suo fianco una nuova compagna, dopo la morte della moglie Maria Teresa Selo avvenuta nel 2004. Il suo nome è Irene Fornaciari.

Quando è stata resa nota la nuova relazione dell'attore con la donna, quasi tutti hanno pensato che il compagno di mille avventure di Christian De Sica si fosse fidanzato con colei che aveva portato sul palco dell'Ariston di Sanremo pezzi come Spiove il sole, Il mondo piange (con i Nomadi), Grande mistero e Blu, ma in realtà non si tratta della figlia di Zucchero. Conosciamo meglio quindi l'identità di Irene Fornaciari.

Irene Federica Fornaciari, questo il suo nome completo, è nata a Lucca il 21 luglio 1979 sotto il segno di Cancro. Non è figlia d'arte, ma al massimo sorella d'arte, dato che suo fratello è il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. Nella vita gestisce un negozio di gioielli e abbigliamento.

La Fornaciari non ha quindi mai lavorato nel mondo dello showbiz, diventando nota solo quando Massimo Boldi ha presentato lei su Instagram come nuova compagna. Tra i due intercorrono 34 anni di differenza. Prima di lei c'era stata la collega Loredana De Nardis, ma la coppia si è poi lasciata. Oggi Massimo Boldi è un uomo felice con Irene Fornaciari. I due si sono conosciuti in treno.

