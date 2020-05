Uomini e Donne, Pamela ed Enzo si sono lasciati: ecco perché

Di Alberto Graziola giovedì 7 maggio 2020

Enzo e Pamela ospiti a Uomini e Donne: la loro storia è finita

Enzo e Pamela sono tornati in studio a Uomini e Donne. I due si sono lasciati. A parlare per primo è lui.

"La storia la reputo anche finita, seppure i motivi siano abbastanza banali. Ci sono rimasto male. Vedere quando l'ultima volta qui dentro eravamo felici, non è piacevole per me. Come è finita, ancora mi sto chiedendo il perché. Sono qui per dire la mia posizione. Pamela mi ha infangato moltissimo, ci sono rimasto male... Mi ha dato del p0rco per un "Segui" e un Like ad una ragazza di 21 anni. Lei ha iniziato a offendermi. Una mattina mi chiama Pamela e mi chiede "Conosci questa ragazza?" Era uno dei miei contatti. "Strano, vi seguite... gli hai messo un like il 23 dicembre..." Sulla base di questo, va avanti, contatta questa ragazza e lei le dice "Io Enzo non l'ho mai conosciuto, solo per uno scambio di like per un contest". Pamela mi manda lo screenshot dove anche la ragazza dice che non mi aveva mai conosciuto. Eccolo, questa è la prova, la mia storia finisce qua"

Pamela entra in studio.

"Non gli ho dato del P0rco sui social. Ha saltato un pezzo. Tutto è iniziato perché sui social uno gli ha fatto notare che non ha denti bellissimi. Andavi a ballare e non ti ho mai detto niente. In vacanza gli ho chiesto il telefono ma non me l'ha dato. Andava in ansia quando gli chiedevo il telefono. Io non posso dire che una persona è un bell'uomo, da lì l'ho perso. A quel punto, gli ho mandato la foto di questa ragazza, chiedendogli "Se non posso dire nemmeno se un ragazzo è bello", perché tuo puoi mettere Like? Ho contattato questa ragazza per chiedere, in maniera educata".

"Mette i like sotto ogni foto di Armando!" la accusa lui, come risposta.

Per Pamela, a quel punto lui è sparito.

Maria chiede a Pamela se prova ancora qualcosa e lei ammette di sì: "Ma i problemi sono altri". Lui avrebbe chiesto alla donna di avere un figlio insieme. Enzo sarebbe stato disposto ad andare a Brindisi al weekend (avanti e indietro da Budapest) ma per lei un rapporto part-time non è possibile. Nonostante questo, però, la donna pensa ancora a lui e le manca anche se è troppo immaturo. Anche ad Enzo manca Pamela ma ritiene chiusa la storia... ("In questo momento sono arrabbiatissimo").