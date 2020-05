Uomini e Donne, Gemma continua la conoscenza con il 26enne Sirius. E si scontra con Barbara...

Di Alberto Graziola giovedì 7 maggio 2020

Lite tra Gemma e Barbara (in collegamento) a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Sirius è tornato in studio dopo l'incontro iniziale avuto con Gemma.

"Dovresti vestirti più giovanile..." ha stuzzicato Tina con l'ingresso della dama. "E' giusto che si adegui all'età di lui...".

"Se stai bene vuol dire che non perdi nemmeno un istante della tua vita..." ribatte lei, serafica. In settimana gli ha dedicato una canzone, L'isola che non c'è.

"Mia madre vuole la mia felicità, è contenta" assicura il 26enne, Nicola, una volta entrato in studio. Gemma assicura la posizione:

"Mi fa star bene, sono serena, ci stiamo conoscendo. I momenti al telefono sono piacevolissimi, non mi faccio fermare dalle contestazioni... Sono sempre stata coraggiosa, perché dovrei essere ipocrita? Ho avuto delusioni da miei coetanei... A un certo punto, vado avanti per la mia strada, prendendomi le mie responsabilità. Lui mi sta dando tranquillità e serenità"

Si sono sentiti al telefono. Tina sbotta: "Come fai ad essere normale di fronte a una donna che ha mezzo secolo più di te?"

Gemma è convinta nella sincerità del ragazzo: "Non è ipocrita nei miei confronti, non voglio venga tacciato come ipocrita perché non è così. Mi piace il suo sorriso, i suoi occhietti che sorridono, è un bel ragazzo"

"Sono contento della conoscenza con Gemma, a me interessa quello che pensa lei, sono molto contento, posso parlare di qualsiasi cosa, è una donna intelligente" ribatte Nicola.

Barbara, in collegamento, interviene: "Chiedo a Nicola se è pronto alla vedovanza... se ti innamori, poi rischi di rimanere da solo. Cosa farai quando non ci sarà più?"

Quando Barbara le domanda se la sorella non le ha detto nulla su questa nuova conoscenza, Gemma si infuria: