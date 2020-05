Andrea Denver e il rapporto con Madonna "Ci scriviamo spesso..."

Di Marco Salaris giovedì 7 maggio 2020

L'ex gieffino racconta dell'amicizia con la popstar, come si sono conosciuti e visti

Al curriculum di Andrea Denver recentemente si è aggiunta l'esperienza al Grande Fratello VIP nella quale ha fatto parlare soprattutto per l'amicizia creata con Adriana Volpe, tanto forte da far sbocciare l'ipotesi che tra i due corresse un'intesa oltre la semplice amicizia. La lista dei lavori del modello però è più corposa anche grazie alla partecipazione in video musicali di star più che affermate come Jennifer Lopez e Madonna.

Ci soffermiamo proprio sull'amicizia con la cantante e sulle dichiarazioni che l'ex gieffino ha rilasciato al settimanale Chi nella quale racconta alcune curiosità che li riguardano:



Ricordo che una mattina, mentre ero impegnato in uno shooting fotografico, il mio cellulare cominciò a ricevere notifiche a raffica. Madonna aveva pubblicato una mia foto sul suo promo Instagram, lasciando un commento eloquente sui miei addominali, quattro emoticon a forma di cuore e, addirittura, un tag. Da quel momento iniziò a seguirmi. Un'emozione indescrivibile quando, dopo due settimane, mi contattò privatamente chiedendomi di partecipare al suo video Bitch i'm Madonna.

Andrea quindi sottolinea che tra lui e la Ciccone c'è un ottimo rapporto. Ma quel 'commento eloquente' di cui parla? C'era dell'altro sotto?



Ci siamo visti a qualche evento, ci messaggiamo frequentemente. E' una gran bella persona. Mi piace molto il legame e il modo con cui vive la famiglia. Più volte abbiamo parlato di quanto sarebbe bello se venisse organizzato un suo concerto all'Arena di Verona. Sarebbe uno spettacolo unico.

Sappiamo quindi che se mai Madonna dovesse riuscire a compiere la missione di poter entrare all'Arena di Verona per uno spettacolo, i meriti saranno per una piccola parte anche di Andrea Denver e (perché no?) azzardare pure una partecipazione. Da cosa nasce cosa, no?