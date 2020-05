Flavio Cattaneo: altezza, figli, età, Sabrina Ferilli

Di Marcello Filograsso mercoledì 6 maggio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Flavio Cattaneo

Flavio Cattaneo è un dirigente d'azienda e imprenditore, vicepresidente del gruppo ferroviario Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, noto alle cronache rosa anche per essere il marito dell'attrice Sabrina Ferilli.

Nato a Rho il 27 giugno del 1963, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano e si specializza con un corso su finanza e direzione aziendale nel settore immobiliare alla SDA Bocconi School of Management. Dopo un passato da imprenditore edile, diventa vicepresidente della AEM, l'attuale A2A.

Nel 2003 la popolarità con la direzione generale della Rai, mentre dal 2005 al 2014 per tre mandati consecutivi ricopre la carica di amministratore delegato della Terna, che possiede la rete di trasmissione dell'elettricità per l'Italia. Nel 2014 diventa ceo per Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, ma la lascia temporaneamente per Telecom al posto di Marco Patuano. Vi torna diventando nel dicembre 2018 vicepresidente.

Per quanto riguarda la vita privata, il top manager ha sposato Cristina Goi, dalla quale ha divorziato. Nel 2011 sposa a Parigi invece Sabrina Ferilli. I due non hanno avuto figli.