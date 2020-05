Mario Biondi sarà papà per la nona volta: "Si chiamerà Martina"

Di Marco Salaris lunedì 4 maggio 2020

Un papà da guinness dei primati! L'annuncio dato in diretta radiofonica.

Se non si tratta di record poco ci manca. Il cantante, compositore e arrangiatore Mario Biondi potrebbe entrare nel guinness degli artisti musicali italiani con più figli in assoluto dato che per lui sta per arrivare la nona figlia dalla sua attuale compagna della quale le generalità sono al momento top secret!

L'annuncio è stato dato durante la puntata di Radio2 Social Club condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè che sarà trasmessa domattina alle 8.30 su Rai 2. Mario Biondi ha aggiunto che la figlia si chiamerà Martina.

Biondi, classe 1971, arriva così alla bellezza di un totale di 9 figli: in precedenza dal primo matrimonio con la cantante Monica Farina (durato ben 1 anni) ha avuto 6 figli che sono: Marzio, Marica, Zoe, Louis Mario, Chiara e Ray. Successivamente con la modella Giorgia Albarello è diventato nuovamente papà per la settima volta nel 2014 (Mia) e per l'ottava nel 2017 (Mil)