Giuseppe Conte a Le Iene: "Mi taglio i capelli da solo" (video)

Di Ivan Buratti lunedì 4 maggio 2020

Il premier Giuseppe Conte rivela ai microfoni della trasmissione di Italia 1 di sistemarsi da solo il ciuffo sin dai tempi dell'università

Giuseppe Conte, come fa ad avere i capelli sempre in ordine, se tutti i barbieri e i parrucchieri di Italia sono chiusi da due mesi? È una delle domande che più sta intrigando nelle ultime settimane chi, fortunatamente, non ha altri problemi più gravi a cui pensare. Certo è che risulta non poco curioso il fatto che il premier si mostri sempre impeccabile in ogni occasione pubblica, tra l'indomabile ciuffo del Presidente Mattarella e la ricrescita incalzante dei deputati che sognano una rinfrescata alla tinta.

Dopo giorni di indagini, interrogativi e teorie, Giuseppe Conte rivelerà stasera, ai microfoni dell'inviato de Le Iene Filippo Roma, il segreto della sua acconciatura perfetta. "In questi 2 mesi è andato dal barbiere sottobanco? Come fa a tenere i capelli in ordine così da due mesi?", gli ha chiesto la iena, aggiungendo:



Qui stiamo tutti ad aspettare il primo giugno per il parrucchiere e lei ha tutti i capelli belli ordinati. Ci tolga questo dubbio, come fa?

In che modo rispondere Giuseppe Conte? La trasmissione ha diffuso in anteprima la risposta alla curiosità, mettendo a tacere chi voleva Conte dotato di un barbiere personale, anzi svelandone inediti talenti:



Le rivelo un segreto eccezionale e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo. È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell’Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini.

Giurista, professore, premier, sex symbol ed anche coiffeur. Giuseppe Conte non smette di stupire il pubblico italiano con la sua poliedricità, come conferma anche il suo portavoce Rocco Casalino:



No, se li taglia lui, ha questa fissa... E infatti se li fa anche male, eh?... Ma anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri.