Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Temptation Island Vip? La smentita

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island Vip

Clizia Incorvaia, intervistata, questa settimana, dal settimanale 'Nuovo', ha svelato aspetti inediti del primo incontro con Paolo Ciavarro che non vede da oltre due mesi a causa delle misure restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus. La giovane influencer siciliana, che sta passando la propria quarantena in provincia di Agrigento con la famiglia d'origine, vuole collaudare il rapporto prima di far conoscere la figlia al fidanzato:

"E’ una situazione molto delicata, bisogna trattarla con rispetto... Non credo a quei rapporti dove i genitori presentano ai figli tutte le persone che cominciano a frequentare... Innanzitutto dobbiamo viverci e poi capiremo se ci sarà l’incontro con Nina..."

L'ex gieffina ha smentito anche la partecipazione alla prossima edizione di 'Temptation Island Vip':

"Assolutamente no... Questa è una follia pura... Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere...".

Sembrano superati anche i rancori del passato con l'ex marito, Francesco Sarcina:

"Auguro ogni bene al padre di mia figlia... Adesso sono davvero contenta e spero tanto che anche lui trovi un amore felice in cui perdersi..."