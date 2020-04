Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la quarantena con il piccolo Domenico (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

La quarantena di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, ospiti, oggi 29 aprile di 'Pomeriggio 5', hanno raccontato, in maniera semiseria, la propria quarantena assieme al figlio Domenico.

E' davvero una compagna fantastica, unica. Si prende sempre cura di te. Qualche giorno fa mi ha anche tagliato i capelli. Mi cucina pietanze diverse ogni giorno. Sono un uomo fortunato. Ho riscoperto il piacere di stare insieme a lei ed il bambino. Abbiamo ritrovato il nostro amore, la passione".



Quando ti chiedono come va la quarantena #Pomeriggio5 pic.twitter.com/E6x4Bp9sz0

— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 29, 2020

L'ex corteggiatore, nel corso dell'intervento, ha mostrato una serie di fogliettini con diverse frasi ("Aiuto!!!", "Sembro un frate francescano" (a proposito del taglio di capelli, ndb), "Cerca di avvelenarmi", "Cambio pannolini ogni ora", "Non mi voglio più sposare") per ironizzare sul fatto di quanto la vita di coppia, in un periodo di convivenza forzata, possa essere difficile. Ma con l'amore di un bimbo ed il calore familiare si supera tutto, giusto?!

Appena una settimana fa, l'influencer napoletana, sui propri social, aveva condiviso la felicità per avere accanto a sé un uomo che la riempie di attenzioni e non le fa mancare mai il proprio amore:

Qui, il video del collegamento di oggi con Barbara d'Urso.