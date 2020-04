Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: convivenza dopo la quarantena

Aurora Ramazzotti, che stata trascorrendo questo periodo di quarantena assieme mamma Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo Cerza e l'amica del cuore, Sara Daniele (sua complice in un esilarante scherzo de 'Le Iene', ha preso una decisione importante della sua vita che ha comunicato al settimanale 'Oggi, in edicola, domani 30 aprile 2020:

Ramazzotti: "Dopo tre anni andremo a convivere".

La convivenza forzata, sotto lo stesso tetto, sta cementificando la coppia Aurora - Goffredo che, come tutti i fidanzati, stanno progettando una vita assieme, costellata da importanti progetti:

Ramazzotti: "Sì, e sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti".

Cerza: "Se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme".

Genero e nuora vanno molto d'accordo: "Eh sì, lo coccola. Dopo tre giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto".