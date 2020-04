Uomini e Donne, Jean Pierre e Mary passano insieme la quarantena

Di Alberto Graziola mercoledì 29 aprile 2020

Jean Pierre e Mary stanno vivendo insieme

Nella puntata di oggi, Tina racconta a Gemma che Jean Pierre ha mandato una foto alla redazione dove l'uomo è insieme a Mary. I due stanno passando la quarantena insieme e si sono collegati per salutare la dama.

Lei viveva a Roma, lui a Torino e, alla fine, hanno deciso di trascorrere questo periodo di lockdown nella stessa casa.

"Un applauso non tanto per Jean Pierre ma per fare un dispetto a Gemma. Comunque auguri!" le parole di Tina poco dopo il loro intervento in video.

"Stiamo bene, chiusi ma stiamo bene. Nell'ultima puntata mi ha invitato a stare da lei e mi son trovato a non poter tornare a Torino..." raccontano, spiegando che comunque si trovano bene.

Gemma fa gli auguri alla coppia, chiedendo se lei sia riuscita a cambiare in qualche modo le abitudini radicate di Jean Pierre.