Andrea Damante ha violato la quarantena? (FOTO)

Di Massimo Galanto mercoledì 29 aprile 2020

Ecco l'indizio fotografico che metterebbe nei guai l'ex tronista di Uomini e donne

Continua la caccia alle possibili violazioni della quarantena da parte dei vip. Dopo il recente caso di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, tocca ora ad Andrea Damante.

Alcuni utenti, infatti, hanno accusato l'ex tronista di Uomini e donne, fresco di ritorno di fiamma con Giulia De Lellis, di essersi assembrato, come si usa dire in questo periodo, con due amici in auto nel pieno del lockdown (ancora in corso, sarà allentato da lunedì prossimo).

La prova sarebbe una fotografia pubblicata nelle stories da un account social di un marchio che vende mascherine e nella quale è immortalato proprio Damante con altri due ragazzi, con tanto di tag.

Per il momento, il diretto interessato non ha fornito spiegazioni o chiarimenti, anche se alcuni suoi follower hanno ipotizzato che si trattasse di una fotografia scattata un po' di tempo fa durante un viaggio per motivi lavorativi.

Non sappiamo quale sia la verità, sappiamo, però, che lo scatto in questione è stato rimosso. Ve lo proponiamo in apertura di post.