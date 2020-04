Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere Paola Di Benedetto? Un quadro (forse) li tradisce

Di Giulio Pasqui mercoledì 29 aprile 2020

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno trascorrendo la quarantena assieme? Gli indizi.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno trascorrendo la quarantena assieme? Su Twitter non si parla d'altro da ore. Alcuni sospettano che il cantante abbia lasciato Modena per raggiungere la sua fidanzata, che non vede da gennaio, a Vicenza. A tradirli, qualora fosse vero, potrebbe esser stato un quadro comparso alle spalle di Fede durante un videomessaggio. Lo stesso quadro, tale e quale, è presente anche in una foto pubblicata in questi giorni da Paola.

Le ipotesi sono tre. O la foto o il video sono vecchi e, uno dei due, risale ai mesi scorsi. O i due hanno lo stesso quadro nelle loro case. O, effettivamente, Paola e Federico stanno trascorrendo la quarantena assieme. In realtà, scrutando meglio i dettagli, si può capire facilmente che ieri sera il cantante si trovava a Modena (infatti ha pubblicato una storia con il suo cagnolino).

Non dubitiamo della correttezza della coppia. Anche perché soltanto dieci giorni fa la vincitrice del Grande Fratello Vip a FQ Magazine sosteneva di voler seguire il decreto per dare il buon esempio ai loro followers: "Ogni giorno ci chiamiamo e diciamo “che palle”, ma siamo i primi a voler dare il buon esempio. Ci vedremo quando sarà possibile, seguendo tutte le normative del governo". La violazione della quarantena sarebbe davvero un passo falso.