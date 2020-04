Amici Speciali: due ballerini ed un cantante non ci saranno

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

Riki, Sebastian e Vincenzo non faranno parte del cast di Amici Speciali

Dopo l'ufficializzazione del cast, filtrano i primi nomi eccellenti esclusi da 'Amici Speciali', il nuovo show di Maria De Filippi, in onda, a metà maggio, in prima serata, su Canale 5, con gli ex allievi del talent show. Ecco chi non sarà in gara:

Sebastian Melo Taveira, già nel corpo di ballo dei professionisti della trasmissione: "Ciao ragazzi. Mi è stata chiesta da tanti questa cosa e ora posso rispondere, anche se avrete ormai saputo. Purtroppo non farò parte del gruppo di artisti che comporranno il cast di Amici Speciali. Mi dispiace molto, però per motivi di sicurezza è stata presa questa decisione e bisogna accettarla. Nonostante questo sarò qui a casa a sostenere i miei ‘colleghi’, quindi in bocca al lupo ragazzi, divertitevi e fateci divertire regalandoci con la vostra arte un grande spettacolo".

Vincenzo Di Primo, danzatore di 'Amici 18', quarto classificato al serale: "Mi dispiace davvero molto dirvi che purtroppo non parteciperò ad Amici Speciali per via del Coronavirus. Sono sicuro che ci saranno altre opportunità. Grazie mille per essere sempre presenti!"

Riki, all'anagrafe, Riccardo Marcuzzo, vincitore della categoria canto della sedicesima stagione di 'Amici': "Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui… Come con il video per la Finale e quello per Verissimo. Però seguirò da casa molto volentieri".