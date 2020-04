Costanza Caracciolo e Christian Vieri: "Terzo figlio? Ci fermiamo qui"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori premurosi di Stella ed Isabel

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, diventati genitori, per la seconda volta, della piccola Isabel, sono i protagonisti della copertina di 'Chi' di questa settimana e di un'intervista di coppia davvero esilarante. L'ex calciatore e l'ex velina, per la prima volta, hanno svelato quando è scattata la scintilla dell'amore dopo dieci anni di 'studio' reciproco:

Caracciolo: "Tutto è nato una sera a Roma dopo una lunga passeggiata. Lui mi ha mostrato come è fatto, ho scoperto che è meraviglioso, timido e dolce anche. Sono felice si sia aperto con me. A parte la sua famiglia nessuno lo conosce come lo conosco io".

Vieri: "Pensavamo nessuno lo avesse capito, ma quando ci siamo trovati a pranzo con mia sorella ha detto subito a Costanza: ‘Benvenuta in famiglia’. Lei e mia mamma avevano capito tutto"

Marito e moglie hanno deciso di restare in Italia, a Milano, rispettando le rigide regole del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus:

Vieri: "Viviamo alla giornata, non so dire dove vivremo tra sei mesi. Adesso siamo a Milano e lavoriamo anche se viviamo un momento delicato per tutti. Quest’anno non faremo neanche la Bobo Summer Cup, non voglio rischi nessuno".

Al momento, i due neo genitori bis non hanno intenzionato di allargare ulteriormente la famiglia:

Vieri: "Terzo figlio? Ci fermiamo qui, non ho più energie, sono distrutto e sono vecchio"

Caracciolo: "Ci fermiamo almeno per ora, da tre anni sono incinta e abbiamo due bimbe stupende. Nella vita mai dire mai…".