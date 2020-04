Ismaele La Vardera: chi è, età, film, fidanzata, libro, Le Iene

Di Ivan Buratti martedì 28 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Ismaele La Vardera

Ismaele La Vardera, chi è? Scopriamo dettagli, curiosità e informazioni sul giornalista siciliano, divenuto noto a livello nazionale per essere parte del cast degli inviati de Le Iene, storica trasmissione di Italia 1.

Nato a Palermo nel 1993, Ismaele La Vardera si dà da fare sin dai tempi del liceo, quando diventa prima rappresentante di istituto nel suo liceo, il Danilo Dolci di Brancaccio, e poi entrando nella consulta provinciale come presidente della commissione giornalistica. Proprio nel giornalino scolastico muove i primi passi come redattore, interessato alla cronaca della propria isola, al racconto delle dinamiche sociali. La televisione entra nella sua vita con Canale 8, importante rete regionale, per cui conduce il telegiornale, mentre lavora anche come corrispondente da Ficarazzi per il Giornale di Sicilia.

Nel 2013, mentre studia all'Università di Palermo, arriva a Telejato grazie a Pino Maniaci ("la TV più piccola del mondo, mi ha lasciato il mondo dentro", rivela nel primo libro Le piccole cose fanno la differenza del 2014). Proprio a Telejato esordisce come giornalista di inchiesta, riuscendo a far venire alla luce alcune anomalie nella selezione degli scrutinatori per le elezioni europee nel comune di Villabate. L'indagine arriva alle orecchie della redazione de Le Iene, che costruisce un servizio proprio sull'inchiesta di Ismaele La Vardera, che porta alla dimissione del sindaco del paese e di tutta la giunta comunale.

Nel 2015 fonda l'associazione nazionale per le verità scomode e ne diventa presidente, ma viene contattato anche dalla trasmissione di OpenSpace (costola de Le Iene, condotta da Nadia Toffa) per diventare membro del cast. Lo stesso anno arriva anche nel cast de Le Iene, per cui lavora ormai ininterrottamente da cinque anni.

Nel 2015 si iscrive all'Ordine nazionale dei giornalisti e collabora come consulente della Commissione antimafia siciliana, mentre nel 2016 si sposta in Campania per raccontare la storia di Benedetto Zoccola, "un uomo che ha detto no alla camorra e che per questo vive una vita blindata". Nel 2018 realizza, con la regia di Davide Parenti e Claudio Canepari, Il Sindaco - Italian Politics 4 Dummies, film-documentario che racconta la vera candidatura e la campagna elettorale dello stesso Ismaele alle elezioni comunali del 2017 per il comune di Palermo, in una lista di Centrodestra, favorita da Fratelli di Italia e Lega Nord.

Da quanto emerge dal suo profilo Instagram, che conta oltre 36.000 follower, Ismaele è felicemente fidanzato con Sharon Sanzo, artista di musica cristiana.