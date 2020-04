Sandra Piciacchia, chi è la mamma di Giulia De Lellis?

Di Ivan Buratti lunedì 27 aprile 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Sandra Piciacchia

Sandra Piciacchia, chi è la mamma di Giulia De Lellis? Scopriamo insieme dettagli, segreti e curiosità sulla vita della donna che ha messo al mondo una delle influencer e volti della televisione più promettenti del panorama dello spettacolo italiano.

Sono pochissime le informazioni biografiche disponibili online circa Sandra Piciacchia, che non facendo parte dello sflogorante mondo della televisione e dei social, non ha mai tenuto a diffondere nel corso degli anni dati precisi sull'età, sulla data di nascita e sul segno zodiacale. "La Mutty" o "mamy Sandra", come viene chiamata dalle fan di Giulia De Lellis, è nata a Roma, ma stando ad alcune dichiarazioni della figlia, avrebbe origini marchigiane. Sul suo profilo Instagram (@mamysandra152630), dove conta più di 54.000 follower, condivide spesso foto dei nipoti e dei successi professionali della figlia Giulia. Scorrendo nel feed, non può che colpure una foto che la ritrae con la sorella Wilma, persa nel 2016 nel terremoto che sconvolse le regioni del Centro Italia.

Sandra Picacchia ha tre figli: Veronica (avuta da una relazione precedente a quella con Giulio De Lellis, a 19 anni), Giulia e Giuseppe. A proposito dell'incontro fra il padre e la madre e del rapporto con Veronica, Giulia De Lellis ha rivelato alcuni mesi fa:



Mio papà quando si è fidanzato con mia mamma si è fidanzato anche con sua figlia, che non aveva il papà. Lei è proprio mia sorella a tutti gli effetti, l’ha cresciuta lui, è sua figlia a 360 gradi.

Tra le curiosità più interessanti sulla vita di Sandra Picacchia, è necessario fare riferimento a un flirt che ebbe negli anni '90 con un uomo già molto noto all'epoca, destinato a diventare uno dei più apprezzati del cinema e del fiction italiana: Claudio Amendola!

Durante la quarantena, la signora Sandra sta vivendo in compagnia degli affetti più cari, tra cui anche Giulia De Lellis, che a sua volta ha portato con sé il vecchio nuovo fidanzato Andrea Damante.