Alchimista, chi è il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate di Uomini e Donne (Video)

Di Fabio Morasca lunedì 27 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alchimista.

Alchimista è uno dei corteggiatori misteriosi che Giovanna Abate sta conoscendo, tramite chat, a Uomini e Donne.

Alchimista è un ragazzo di 26 anni che si è presentato attraverso una lunghissima lettera di presentazione:

Fino a poco tempo fa, mai avrei immaginato di trovarmi qui ora, seduto davanti ad un camino, a scrivere una lettera a te. Paradossalmente per me, questa è una piccola "fortuna" perché credo sia il modo migliore per farmi conoscere davvero in poco tempo. Amo scrivere e riesco più facilmente a fondere emozioni e pensieri più profondi con l'inchiostro della penna piuttosto che a parole. Questo da quando, 6-7 anni fa, mi sono successe due cose molto brutte. Ho iniziato a scrivere tanto per sfogarmi, riflettere, capire e capirmi di più. Ho anche iniziato a leggere, leggere di tutto. Oggi ho 26 anni e mezzo abbondanti ma me ne sento addosso di più. E' strano pensare di scrivere ad una persona che non sa chi tu sia, non sapere a cosa stai pensando e come stai. Una volta hai detto che vuoi una relazione che ti porti (emotivamente) sulle montagne russe. Mi viene in mente la sensazione che si avverte nella bocca dello stomaco quando sei in alto e la giostra sta per scendere giù velocissimamente. Quella sensazione è quello che io cerco in un amore.

Alchimista, quindi, ha proseguito con una descrizione di sé:

Sono romantico, passionale, non sono mai stato uno da 60-70%, da "mi accontento". Per me, o gela o brucia, o tutto o niente. Dare è un verbo nobile che mi rappresenta perché ho sempre sostenuto che ognuno vale ciò che dà, a prescindere da ciò che riceve. Ho avuto due relazioni davvero importanti e so bene cosa vuol dire "amare" ed "essere amati". Sentire le farfalle nello stomaco, bruciare le ore e i giorni. Una "bella" quarantena me la immagino seduto sul divano con la persona che amo. Una ciotola di pop corn e una bella serie tv da divorare assieme.

Alchimista ha anche fornito l'identikit della donna che vorrebbe al suo fianco:

Stare a casa ora è un dovere e un atto di responsabilità ma non è facile per chi a casa sua, non è mai stato bene. Negli ultimi 3 anni, ho vissuto e lavorato tra Formentera, Milano e Firenze. Tutto questo mi ha arricchito e insegnato tanto, mi ha messo di fronte ai miei limiti e alle mie insicurezze, obbligandomi a trovare la forza per andare avanti comunque senza scuse. Ho imparato a conoscermi, apprezzarmi e accettare i miei difetti. La situazione attuale ha bloccato e rimandato i miei piani, mi sento un po' come un leone in gabbia. In tutto questo, cerco l'amore? No. Cercare è il verbo meno azzeccato da associare all'amore. Sì, mi vorrei innamorare davvero. Sono single da più di due anni e mezzo e non ho voglia di perder tempo e dare pezzi di me senza alcun senso. Faccio fatica, ne deve valere la pena. La donna che immagino al mio fianco deve essere la mia complice e migliore amica, ma soprattutto devo avere tanta stima di lei. Avere stima del suo modo di pensare, ragionare e agire. Avere stima del suo cervello. Avere affianco una persona con interessi concreti e un carattere forte, che mi sappia tenere testa. So bene cosa voglio e so ancora meglio cosa non voglio.

Alchimista, infine, ha elencato le qualità di Giovanna che l'hanno colpito:

Ti ho vista e seguita nei tuoi due percorsi a Uomini e Donne. Mi piaci, sei una giusta, mi intrighi. Secondo me, dietro quegli occhi meravigliosi, c'è tanto, tanto, da raccontare e scoprire. Credo, e questa è una mia sensazione, anche tanto dolore e sofferenza. Esteticamente per me, sei da "boom", ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti, modo di essere un po' schivo e molto spesso sulla difensiva ma chi si chiude dietro una corazza, molto spesso, ha tantissimo di bello da dare a chi riesce a penetrarla. Dare tanto a pochissimi è molto più bello e ha molto più valore.

Giovanna è rimasta "piacevolmente sorpresa" da quello che ha letto.