Javier Rojas: "Con Talisa Ravagnani siamo amici. Dopo la quarantena dobbiamo vederci e capire"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

I rapporti tra Javier Rojas e Talisa Ravagnani dopo la fine di Amici

Javier Rojas, intervenendo da Lorenzo, conduttore di un programma radiofonico su MondoTv24, ha soddisfatto le curiosità dei tanti fan sul rapporto con Talisa Ravagnani con cui a instaurato un'amicizia affettuosa (fatta di baci, tenerezze, promesse) all'interno della scuola di 'Amici'. Il ballerino, che potrebbe partecipare alla versione All Stars del talent show di Canale 5, ha chiarito, una volta per tutte, le dinamiche di coppia instaurate durante il periodo di quarantena:

"Siamo amici da sempre. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo vissuto insieme il percorso, si è creato un bel rapporto tra di noi, un bel sentimento… Non ci siamo visti per la quarantena, dobbiamo vederci e capire. Dopo la quarantena? Dipende, dobbiamo vederci… Anche capire i piani di vita di Talisa. Dentro la casetta non è una relazione normale".

Il danzatore cubano è maturato umanamente e artisticamente grazie al programma di Maria De Filippi:

"Un percorso difficile ma di crescita. Piano piano ho imparato sempre di più provando a controllare il mio carattere e le emozioni. Difficile ma bello. La Celentano mi disse: ‘Se vuoi stare qui è così’. Nicolai è stato un esempio di come non dovevo essere".