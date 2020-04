Sogno Positivo, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne (Video)

Sogno Positivo è uno dei corteggiatori misteriosi che Gemma Galgani sta conoscendo, via chat, a Uomini e Donne.

Sogno Positivo è stato presentato come un uomo di 65 anni, ex direttore di banca.

Il suo messaggio di presentazione è stato il seguente:

Sono un noioso ex direttore di banca. Timido, leale, gentile, romantico, attento, ironico. Credo intelligente. Credo di aspetto piacevole. Folle "quanto basta". Mi piace viaggiare. Mi piace leggere poesie. Le mie letture: i classici russi e francesi. Ho l'anima eternamente in fiamme, ho un cuore eccessivamente spontaneo. Quando amo, non ho quelle zone "di mezzo". Credo nell'amore eterno, all'amore "per sempre". Odio i furbi e i manipolatori. Mi commuove la bontà. Intendo la bontà delle persone umili. Quella che non si mette in mostra, che non si aspetta nulla. Cerco la bellezza in tutto. Cerco profondità e bellezza interiore. Amo il teatro, il balletto, i concerti. Amo Chagall e il suo modo di dipingere i sogni. Amo la Piaf e la malinconia che mi mette addosso la sua voce. Amo sognare, soprattutto il mio percepirmi quando sogno e la realtà che smette di essere reale. Provo simpatia per le persone sbagliate, per i perdenti... Quelli che non hanno risposte perché non sempre ci sono risposte... Sono vedovo, per un po' senza saperlo, cercavo mia moglie nelle altre donne. Poi ho capito e non l'ho più fatto. Ogni donna è bella come è, unica. Difetti: sono testardo, permaloso come una zitella. Disordinato.