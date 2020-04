Giulia De Lellis: "Andrea Damante? Il mio cuore e la mia testa hanno fatto pace" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Giulia De Lellis, in diretta su Instagram con Simona Ventura, torna a parlare del fidanzato Andrea Damante

Giulia De Lellis, oggi, 27 aprile 2020, ha inaugurato il nuovo ciclo di dirette di Simona Ventura. Oltre ai successi lavorativi, la giovane influencer ha aperto il proprio cuore e parlato liberamente della ritrovata serenità sentimentale accanto ad Andrea Damante:

De Lellis: "Forse ho fatto il passo più lungo della gamba ma ne avevo bisogno, e non ero l’unica ad avere questo bisogno e a dover capire. Io mi butto sempre senza pensare alle conseguenze, senza pensare a come andranno le cose. Sono una molto istintiva, forse troppo e spesso agisco senza pensare alle cose. Sto provando a trovare la mia strada. Per molti sono una pazza folle, però ho 24 anni e non voglio avere rimpianti...voglio vedere che succede".

L'ex protagonista di 'Uomini e Donne' e il compagno si sono voluti dare una seconda possibilità mettendo da parte un passato ingombrante e triste:

De Lellis: Qui con me c'è anche Andrea, questa cosa ormai si è capita. Volevamo tenere un po' per noi alcune cose e capire meglio la situazione però a quanto pare non è possibile. Non volevo nasconderlo però volevo tenerlo un attimo per me. [...] Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso poi hanno fatto pace. Le buone intenzioni ci sono, io voglio stare serena. Sto cercando di capire, questa quarantena mi sta aiutando. C’erano alcune cose che non mi facevano stare bene. E’ un caos allucinante però è molto divertente".

Ventura: "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano"