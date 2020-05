Uomini e Donne, Giovanna, il duro videomessaggio di Sammy: "Non sei mamma, non hai perso il lavoro, quindi non puoi capire" (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 6 maggio 2020

L'accesa discussione tra Giovanna e Sammy durante la puntata di oggi di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Giovanna e Sammy hanno avuto un'accesa discussione.

Sammy ha realizzato un video per Giovanna, dai contenuti molto duri: "Sono rimasto veramente deluso e amareggiato dal tuo comportamento. Voglio dirti quello che penso. Non mi sono mai nascosto. Io ho investito tanto nel nostro percorso, facendo sacrifici. Non capisco il tuo comportamento così aggressivo. Ti sei rivelata una donna infantile, insensibile che non capisce i problemi veri della vita. Non pretendo che tu capisca, visto che non sei una mamma. Non hai problemi economici e non hai perso un lavoro, quindi non comprendi. Ti lascio al tuo amore virtuale. L'amore è un'altra cosa. E se mi offrissero il trono, lo prenderei".

Giovanna, ovviamente, non ha preso affatto bene i giudizi categorici ricevuti.

Sammy, in collegamento via webcam, ha dichiarato che i contenuti del video vanno contestualizzati al momento in cui quel video è stato fatto.

Giovanna, però, è partita a razzo con la replica:

E' un peccato che quel video sia stato proprio fatto. Hai già parlato troppo e a sproposito. Non andare oltre, non mi conosci per niente. Non ti permettere a dire certe cose. Per risponderti, non adotto il tuo vittimismo. Perdere il lavoro è capitato a tutti. Non permetterti di dirmi che non sono sensibile. Sono diventata aggressiva con te quando ho capito che non avevi interesse per me. Io, le cose me le vado a prendere. Se pensi che io sono una brutta persona, perché hai sprecato tutto questo tempo a corteggiarmi? Tu stai qui per le telecamere. Con il nuovo format, sono stata io a corteggiare te.

Sammy ha ribadito il proprio pensiero, accusando Giovanna di non avere umiltà, né sensibilità:

Se avessi un briciolo di umiltà in più, capiresti come mi sono sentito. Durante l'esterna con Alessandro, hai detto che ti eri dimenticata di tutto il resto. Io ho avuto una serie di cose negative e tu hai puntato il dito. Ti è tutto dovuto, non provi mai a metterti nei panni dell'altra persona. Tu hai problemi col mio passato. Qualunque cosa faccia, a te non va bene.

Giovanna non si è riconosciuta affatto negli espliciti giudizi di Sammy, aggiungendo che la sua rabbia dovrebbe essere strumento di misura del forte interesse che nutre per lui:

Ma non mettermi in bocca queste parole! Mi dai dell'infantile per averti attaccato un telefono in faccia? Ma lo fanno tutti in un momento di rabbia... Ma che problemi hai con me? Secondo te, io mi arrabbio così tanto per una persona che non mi frega niente?

Sammy, però, ha accusato Giovanna di non averlo mai messo a proprio agio:

Non hai mai avuto una parola di conforto nei miei confronti. Per me, non hai fatto niente. Ti ho fatto capire in tutti i modi che volevo ricominciare. Devi mettermi in condizioni di corteggiarti. Io trovo davanti a me un muro.

Sammy ha anche discusso con Gianni Sperti, mettendo in chiaro di non volere il trono e di non stare nel programma per le telecamere, aggiungendo, però, che, nel caso il percorso con Giovanna dovesse interrompersi, sarebbe propenso a valutare ogni proposta.

Giovanna, ovviamente, non ha gradito nemmeno quest'uscita:

Io non ti piaccio. Tu stai sperando che ti scelga per poi dirmi di no e prenderti il trono.

Alla fine della discussione, Giovanna e Sammy hanno comunque trovato un accordo per provare a chiarirsi faccia a faccia.

Cliccando sulla foto, c'è il video a disposizione.