Gennaro Lillio contro Daniele dal Moro, Francesca de André e Gianmarco Onestini

Di Marco Salaris lunedì 27 aprile 2020

Il modello napoletano punta il dito contro alcuni dei suoi coinquilini nell'avventura al Grande Fratello 16. Coinvolta anche Martina Nasoni, ecco perché.

Il Grande Fratello rivive. No, non stiamo parlando di un ritorno imminente bensì di una vicenda scoppiata nelle ultime ore e che riguarda alcuni dei protagonisti della scorsa edizione la numero 16 condotta da Barbara d'Urso.

Conosciamo sicuramente Gennaro Lillio, il modello Napoletano ultimamente tornato in tv come partecipante di Pechino Express esattamente un anno fa finiva al centro del gossip per la relazione con la sua ex fidanzata Francesca de André. Gennaro a sua volta aveva instaurato un ottimo legame di amicizia con Daniele dal Moro, proseguita anche all'esterno del reality show fino alla rottura di quest'ultima. Sembra che adesso i rapporti tra i due ragazzi siano tutt'altro che buoni come specificato da Lillio su Instagram. La causa delle ruggini sembra sia la gelosia di Daniele nei confronti di Gennaro e della sua amicizia con Martina Nasoni, la vincitrice del GF versione classica.

Il modello durannte una diretta Instagram però chiarisce che tra lui e la giovane di Terni non c'è nessun tipo di intesa che va oltre il rapporto amichevole e non le manda a dire contro Daniele:



Daniele era geloso e convinto che io avessi una relazione con Martina, quando poi io con lei non ho avuto alcuna relazione, perché Martina è realmente mia sorella. Ne era tanto sicuro, ma assolutamente no! È uno sf***to perché non mi ha mai chiamato per chiedermelo, io a quel punto avrei potuto dar lui delle spiegazioni. Questo l'ha pensato perché Martina veniva spesso a Napoli, ma lei lo faceva per lavorare e collaborare con dei brand che stanno qui. Quando lei veniva a Napoli, è capitato il più delle volte che io non c’ero e non riuscivamo a vederci per vari impegni, per lo più lavorativi. L'ho beccata solo due volte.

Gennaro quindi specifica che lui e Martina sono ancora amici e che spesso si sentono per scambiare quattro chiacchiere.



È una cosa mentale quella che ha avuto Daniele. E' un co****ne perché poteva chiamarmi e chiedermelo. Anche perché gli avrei detto come poteva arrivare a pensare una cosa simile. Io una volta gli ho anche scritto e non mi ha risposto. Ho saputo dopo, da un'altra persona, che non mi ha risposto per questa cosa di Martina. Ora Daniele sta facendo le sue cose, sono felice se trova la sua dolce metà e il suo amore. Arrivederci e grazie

Il 27enne ne ha pure per Francesca de André, sfiora la tormentata storia interrotta lo scorso anno:



Non ritorno mai indietro e su quello che è il mio passato. Non tornerei a far coppia fissa con una persona che ha fatto parte del mio passato. Se la nostra storia non ha funzionato un motivo c’è, si va comunque avanti e si cresce. Non ho alcun rimpianto, vado avanti e non mi volto indietro, se non per guardare da dove sono partito.

E Gianmarco Onestini, suo coinquilino nell'avventura al Grande Fratello 16 e vincitore dell'edizione spagnola dello stesso reality. Gennaro, sarcastico, lascia intendere di aver rimosso dalla memoria il suo nome:



Gianmarco? Chi è? Io non conosco nessun Gianmarco. Noi non conosciamo nessun Onestini, però siamo onesti e siamo veri. Questo a differenza di tante persone che sono false, ma prima o poi le persone vengono a galla, ricordatevelo