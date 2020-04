Debora Pelamatti, chi è la moglie di Max Pezzali

Di Ivan Buratti sabato 25 aprile 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali

Debora Pelamatti, chi è la moglie di Max Pezzali? Scopriamo dettagli, segreti e curiosità sulla vita della compagna di una star della musica italiana, amato e seguito da grandi e piccini.

Le notizie biografiche che disponiamo circa Debora Pelamatti provengono dai suoi profili pubblici sui social, ovvero Instagram, LinkedIn e Facebook. La donna ha 45 anni, ma non conosciamo con esattezza la data di nascita, né il segno zodiacale. Nata a Breno, in provincia di Brescia, ha ottenuto nel 1995 il diploma di maturità classica. Nel 2000 arriva la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia. Da luglio 2009 lavora come legale aziendale nell'Area Avvocatura del Servizio Legale di TRENORD. Vive a Pavia.

Appassionata di lettura ("Leggo per legittima difesa", dice su Facebook), viaggi e moda, colleziona borse e scarpe. Si è sposata con Max Pezzali il 28 aprile 2019 e si appresta a festeggiare il primo anno di nozze insieme al cantante degli 883, in precedenza sposato con Martina Marinucci. Debora Pelamatti è attivissima su Instagram, dove condivide foto tratte dalle sue esperienze in giro per il mondo con il suo compagno, la sua famiglia e i suoi amici. Proprio in occasione del matrimonio con Max Pezzali, ecco uno dei pensieri pubblicati sul proprio profilo Instagram per celebrare l'evento:



Ebbene sì, siamo marito e moglie. Abbiamo sempre protetto il nostro Amore ed abbiamo tentato di tenere questa immensa felicità stretta a noi ed alle persone che amiamo per qualche giorno. Oggi è arrivato il momento di condividerlo (e ne sono, lo ammetto, un po’ gelosa). Posso comunque assicurarvi che: nessuno degli invitati aveva Porsche e/o Ferrar. Siamo ufficialmente fidanzati dal 2013 (bastava guardare Google): 6 ANNI!