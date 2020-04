Valentina Dallari, è finita la storia d'amore con Junior Cally: "Da un giorno all'altro, è sparito"

Valentina Dallari, dj ed ex tronista di Uomini e Donne, aveva ritrovato la serenità sentimentale al fianco di Junior Cally, rapper romano reduce dal successo del suo ultimo album intitolato Ricercato.

La Dallari, come testimoniato sui social, è stata vicino al fidanzato anche durante la settimana del Festival di Sanremo al quale il rapper ha preso parte con la canzone No grazie.

La storia d'amore tra Valentina Dallari e Junior Cally, però, si è bruscamente interrotta.

Ad ammetterlo, è stata la diretta interessata attraverso alcune Instagram Stories. Stando alle parole di Valentina Dallari, il rapper sarebbe sparito dalla sua vita improvvisamente, da un giorno all'altro.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Valentina Dallari nelle Instagram Stories disponibili sul sito Isa e Chia:

Praticamente, il mio fidanzato non l'ho mai più sentito. Da un giorno all’altro, è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre e vi dico la verità, è che da un mese che non lo sento. Ovviamente, mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato. È sparito completamente.

La Dallari ha anche criticato alcune Instagram Stories condivise dal suo ormai ex fidanzato:

Adesso se ne esce con queste Storie dove posta dei direct dove le pu*tane gli mandano foto della fi*a o del c*lo. Io, da queste persone, da questi personaggi, mi discosto completamente. Non sono una persona che sta con gente del genere. Mi fa anche un bel po' di tristezza però, insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le palle di mollarvi. Io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone non ne hanno avuto per me. Io odio 'ste cose, il gossip on line, non me ne fo*te un ca*zo, 'ste cose mi fanno schifo. Ma questo è stato troppo... Mancanze di rispetto, no grazie.