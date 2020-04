Ex concorrente di Amici nella bufera, accusato di bodyshaming (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 24 aprile 2020

Daniel Cosmic deride una ragazza 15enne per il suo aspetto fisico. E il suo manager Francesco Facchinetti gli chiude l'account Instagram

fai schifo caro danielcosmic, fai davvero schifo. pic.twitter.com/QSXlfODpZc — manu🍒 #saveavonlea (@okmaorabasta) April 24, 2020

Bufera social contro Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici 18. Daniel Piccirillo, questo il suo nome all'anagrafe, durante una diretta su Instagram ha offeso una fan di 15 anni per il suo aspetto fisico. Trovate il video nel tweet in apertura di post.

Il tuo ragazzo ideale? Allora, commestibile… (... )Quindi della bellezza interiore di un ragazzo non ti interessa? Tu basta che te lo mangi (...) Cosa fai nella vita, oltre a mangiare? (...) È capitato delle volte che ti sei mangiata tua madre?

Queste le battute rivolte alla ragazza, alla quale il giovane cantante aveva regalato la possibilità di parlare con lui in diretta. Francesco Facchinetti, manager di Daniel Cosmic, ha annunciato la chiusura dell'account Instagram del giovane fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers. Intanto su Twitter impazza l'hashtag #DanielCosmicIsOverParty.