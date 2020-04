Olivia Paladino: chi è la fidanzata di Giuseppe Conte

Di Ivan Buratti venerdì 24 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Olivia Paladino

Chi è Olivia Paladino? Scopriamo dettagli e curiosità sulla vita della first lady italiana, compagna del premier Giuseppe Conte, ormai oltre che volto politico, anche paladino del gossip e sex symbol.

Figlia dell'attrice Ewa Aulin e dell'imprenditore Cesare Paladino, Olivia Paladino è una persona piuttosto riservata online e le informazioni rese pubbliche su di lei latitano. C'è da supporre che abbia circa quaranta anni e che sarebbe più giovane del compagno Giuseppe Conte di circa quindici anni. Sono ipotesi, congetture, in quanto non siamo a conoscenza della data di nascita precisa, motivo per cui non conosciamo nemmeno il segno zodiacale della donna.

La donna è balzata agli onore delle cronache per la sua relazione con Giuseppe Conte, ma lungi dal credere che non meriti attenzioni anche per la sua attività professionale. Calcando le orme del padre, Olivia Paladino si occupa della gestione degli affari della famiglia in qualità di manager nel settore alberghiero. Il padre Cesare Paladino, infatti, è proprietario dell'Hotel Plaza, tra i più rinomati di Roma. Della sua vita precedente alla storia col Premier, sappiamo di una figlia, Eva, di 11 anni, in un certo senso responsabile dell'incontro fra la madre e l'attuale compagno.

Secondo quanto si apprende, i due si sarebbero conosciuti per la prima volta durante i tradizionali colloqui fra genitori e insegnanti. Anche Giuseppe Conte ha un figlio, Niccolò, nato da una precedente relazione, della stessa età della figlia di Olivia Paladino.

Olivia Palladino è assente sui social: non possiede infatti un account personale di Instagram, scelta che denota un certo desiderio di privacy. Scarse sono anche le immagini che la ritraggono online.