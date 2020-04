Temptation Island, Michael De Giorgio lascia la fidanzata dopo le offese a Lara Zorzetto

Un terremoto social ha investito Lara Zorzetto, ex partecipante di Temptation Island che, negli ultimi giorni, ha rivelato di essere in attesa di un bambino dal suo attuale compagno, Mattia Monaci.

Dopo la comunicazione della notizia, il suo ex fidanzato, Michael De Giorgio, con cui ha preso parte al docu-reality prodotto da Maria De Filippi, ha condiviso un'Instagram Stories ironica all'indirizzo di Lara Zorzetto, mostrandosi con un finto pancione.

L'attuale fidanzata di Michael De Giorgio, invece, poco dopo, le ha sferrato un attacco pesantissimo: "Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese, vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti. Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questo (facendo il gesto dei soldi, ndr) e solo per i followers".

Contattato dal sito Vicolo delle News, Michael De Giorgio ha dichiarato di aver interrotto la relazione con la sua fidanzata per questo motivo.

Con le seguenti dichiarazioni, Michael De Giorgio ha anche spiegato i motivi per i quali ha deciso di condividere la precitata Instagram Stories:

Ci tengo a precisare che sono fortemente contrariato con quanto detto dalla mia compagna, infatti, ho deciso di interrompere la relazione a fronte della sua indisposizione nel chiedere scusa per un pensiero che disapprovo. Però preciso, non avrei fatto quella storia se non avessi avuto 35 persone in direct che chiedevano cosa ne pensassi. Il messaggio che volevo mandare ironizzando era "Sì lo so, ma non mi interessa". Non trovo giusto continuare a chiedermi di una persona con cui non ho più rapporti e, senza malignità, ho espresso un'opinione personale, come faccio di solito con ironia. Tutte le Instagram Stories dove ho trattato il discorso degli influencer ed integratori, era un discorso personale, mi riferivo ad una categoria di network marketing, che sta girando su Instagram, che mi avevano fatto delle proposte che non ho apprezzato perché prendono in giro le persone con degli integratori che non danno risultati. In altri, ho espresso la mia opinione sulla falsità del mondo dello spettacolo ma era riferito alla categoria, non è che ogni cosa che dico è collegato a Lara Zorzetto. Per quanto riguarda, invece, la battuta sul sesso del bambino, siccome mi stavano tartassando chiedendomi cosa ne pensassi, dato che io sono fatto così, piuttosto che dire mi avete rotto le scatole, siete inadeguati a chiedermi questa cosa, non ne voglio sapere niente, ci rido su ed ho fatto una battuta perché mi era venuto all’orecchio che appunto c’era questo discorso del maschio e femmina e mi aveva fatto ridere, ma l’ho fatto con totale leggerezza. Io uso Instagram per comunicare con gli amici, parenti, non sono un influencer che ogni cosa che dico la studio affinché possa arrivare a più persone. Ripeto non ho nulla a che fare con quello che ha detto la mia ultima compagna, lo dimostra anche il fatto che, in linea temporale, la mia storia era avvenuta all’incirca 3-4 ore prima di quelle che poi si è messa in testa di fare la mia ultima compagna, senza la mia approvazione.