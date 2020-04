Adriana Volpe, il marito: "A volte la vita si accanisce, ma poi torna il sole"

Di Massimo Galanto giovedì 23 aprile 2020

La riflessione di Roberto Parli, che continua a vivere la quarantena a distanza dalla moglie Adriana Volpe

"A volte non capisci cosa sta succedendo nella tua vita perché la vita si accanisce con te ...ma anche dopo la tempesta più forte spunta sempre il sole... A St. Moritz, il sole splende per 322 giorni all'anno "spumeggiante come lo Champagne" io sono qui ed è tornato il sereno ed il sole a splendere". A scriverlo su Instagram è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe. Il riferimento sembra essere anche alla quarantena che sta trascorrendo a distanza dalla moglie. La showgirl, infatti, uscita dalla Casa del Grande Fratello, è rientrata a Milano, dove vive con la figlia, mentre Parli pare sia rimasto a Saint Moritz, località turistica sulle Alpi svizzere dove si era recato da quando il padre si è ammalato (ed è poi deceduto) di coronavirus.

Rispondendo alle curiosità, alcune maliziose, dei suoi follower, Parli ha chiarito il caso del mancato follow della moglie (spiegato dalla stessa Volpe nei giorni scorsi):

I miei post sono sempre stati d’amore per mia moglie. Secondo voi è importante seguirsi nella vita o su Instagram.

La domanda (retorica) riuscirà a porre fine alle voci sul matrimonio con la Volpe, che continuano a circolare nonostante le smentite (forse non particolarmente incisive)?