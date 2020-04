Paola Perego con le stampelle su Instagram (foto)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Lieve lesione al quadricipite per Paola Perego costretta a camminare con le stampelle

Nelle scorse ore, Paola Perego si è mostrata su Instagram con le stampelle. La conduttrice, infatti, ha comunicato ai propri seguaci, sui social, di aver subito una 'distrazione al quadricipite' che l'hanno costretta ad un riposo forzato in un periodo assai difficile, per gli italiani costretti a restare a casa per la quarantena imposta dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus.

Dopo la pubblicazione dello scatto, la presentatrice è stata raggiunta da diversi messaggi di affetto e di stima da parte di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo: da Patrizia Rossetti ("Cosa ti è successo PAOLA !!???") a Sergio Friscia ("mi spiace tantissimo ! In bocca al lupo per una prontissima guarigione. Baci") passando per Emanuela Folliero ("Ma nooooo!").

Non le hanno fatto mancare la propria vicinanza anche l'ex onorevole Nunzia De Girolamo, la showgirl Cecilia Capriotti. Il popolo del web le ha augurato una pronta guarigione ed espresso il desiderio di rivederla in tv alla guida di un nuovo programma tv.