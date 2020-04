Uomini e Donne, Sammy Hassan: "La delusione è uno stato d'animo"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

La delusione di Sammy Hassan dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne

Dopo la messa in onda dell'ultima puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', Sammy Hassan ha postato, sui propri social ufficiali, una breve riflessione sulla vita. Senza fare alcun riferimento, il corteggiatore di Giovanna Abate potrebbe essere piuttosto riflessivo e deluso dopo con lo scontro di ieri. Ecco il messaggio affidato ad Instagram:

"La delusione è uno stato d'animo che nasce dopo aver costatato una determinata persona non era come si pensava. Ma la delusione non è solo in considerazione di persone, bensì di speranze, aspettative che si erano costruite nel nostro cervello in un determinato modo e che non si sono rivelate tali".

Dopo aver confessato di aver dormito poco e male, il vocalist ha registrato una serie di Instagram Stories per ringraziare tutti quelli che l'hanno sostenuto in questi giorni difficili per moltissimi italiani:

"Ciao my friend. Io praticamente mi sono svegliato adesso. Nottataccia. Senza entrare troppo nei particolari, vi volevo ringraziare a tutti. Siete una grande forza. Non pensavo che un social potesse farti sentire l'affetto ed il calore delle persone. Ed invece è così. Mi avete devastato. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata"