Valeria Marini: "Sto lavorando ad una mascherina stellare"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Valeria Marini in quarantena con il fidanzato Gianluigi Martino

Valeria Marini, protagonista della cover di 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccontato come sta vivendo questo periodo di quarantena assieme al fidanzato Gianluigi Martino. L'uomo, che segue la showgirl anche sul lavoro, sta dando un grosso contributo morale per la tenuta dell'umore nei giorni di isolamento forzato per arginare la diffusione del Coronavirus:

"Di Gianluigi che mi dà tanta forza, di lavoro, di raccolta fondi per questa emergenza, di tanto social e... di gran mangiate. Ieri ho fatto la pizza, era pazzesca".

La stella del Bagaglino, grazie al nuovo compagno, è riuscita a lasciarsi alle spalle un passato sentimentale piuttosto turbolento:

"Ho sofferto come un cane, in passato, ed è inutile girarci intorno. Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così. Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui, ma anche io faccio del mio meglio per esserlo. Quando piangevo per il mio mondo stellare che andava in pezzi, Gianluigi mi spingeva a pensare che lo avremmo ricostruito. E io gli credo, io ci credo!".

Nelle prossime settimane, la Marini ha intenzione di brevettare una speciale mascherina per proteggersi dall'epidemia:

"E io ci sto lavorando. Le dovremo indossare a lungo, pertanto ho progettato un prodotto innovativo, speciale... stellare! Il ricavato andrà a finanziare le onlus che ne hanno bisogno. Gliel'ho detto: insieme, tutti insieme, tendendoci la mano, ne usciremo. Parola di Valeria".